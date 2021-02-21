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Здоровье

Названы меры профилактики птичьего гриппа

H5N8 передаётся от птицы человеку, но не распространяется между людьми
Ася КУЗНЕЦОВА
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила 20 февраля 2021 года, что возбудитель птичьего гриппа H5N8 преодолел межвидовой барьер

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила 20 февраля 2021 года, что возбудитель птичьего гриппа H5N8 преодолел межвидовой барьер

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Всемирная организация здравоохранения рекомендует для защиты от заражения птичьим гриппом не трогать нахохлившихся диких и домашних птиц или птиц с выделениями из ноздрей или опущенной головой. Все эти признаки являются симптомами болезни.

ВОЗ также рекомендует вызывать ветеринара при появлении признаков болезни у птиц в личном хозяйстве и не есть птиц, забитых из-за болезни. С их трупами также не следует контактировать.

Специалисты призывают предупредить детей, чтобы те не трогали и не пытались ухаживать за больными птицами.

Отмечается также, что яйца и мясо птицы должны храниться отдельно от других продуктов и проходить необходимую термическую обработку.

Ранее сайт KP.ru сообщил, что в Роспотребнадзоре объявили о первом выявленном в России случае заражения человека птичьим гриппом. Специалисты сообщили, что заболевание не передаётся между людьми.

Красота и здоровье