Совфед предложил Минздраву упростить внедрение искусственного интеллекта в медицину

Совфед предложил Минздраву упростить применение в медицине искусственного интеллекта. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко предложила упростить государственную регистрацию медицинского программного обеспечения с искусственным интеллектом.

"Пунктом 15.1.1 номенклатурной классификации медицинских изделий по классам в зависимости от потенциального риска их применения программное обеспечение с применением технологий искусственного интеллекта отнесено к программному обеспечению с высокой степенью риска вне зависимости от условий применения и вида информации, получаемой при использовании программного обеспечения", - говорится в письме Кусайко, которое будет направлено министру здравоохранения Михаилу Мурашко. Копия документа была предоставлена в распоряжение агентству ТАСС.

В письме Кусайко отмечает, что таким образом выявляется высокий уровень опасности и устанавливаются повышенные барьеры для регистрации, даже если программное обеспечение используется для диагностики или лечения пациентов.

Сенатор отметила, что подобное регулирование затормаживает развитие систем искусственного интеллекта.

Кусайко предлагает признать пункт 15.1.1 номенклатурной классификации медицинских изделий по классам в зависимости от потенциального риска, как раздел, утративший силу.