Теннисист Даниил Медведев проиграл Новаку Джоковичу в финале Australian Open

Россиянин Даниил Медведев проиграл в трех сетах в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису первой ракетке мира Новаку Джоковичу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл первой ракетке мира Новаку Джоковичу в трёх сетах в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису, сообщается на сайте Australian Open.

Матч прошёл в Мельбурне и длился два часа. Игра закончилась со счётом 7:5, 6:2, 6:2 в пользу Джоковича.

Напомним, 25-летний Даниил Медведев впервые за свою карьеру принял участие в финале Australian Open. Ранее он один раз выступил в решающем матче турнира "Большого шлема". Это произошло в 2019 году в США. В том турнире Медведев также потерпел поражение.

В 2005 году Даниил Медведев стал первым российским спортсменом, вышедшим в финал Открытого чемпионата Австралии.

После участия в Australian Open Медведев станет третьей ракеткой мира.

33-летний Новак Джокович принял участие в девятом за свою карьеру финале Australian Open. В каждом из них Джокович одерживал победу.