Возле столицы Нигерии разбился военный самолет

Военный самолет разбился в воскресенье, 21 февраля, возле аэропорта столицы Нигерии Абуджи.

По свидетельствам очевидцев, пилот отвел самолет от жилых кварталов. Лайнер упал в поле и полностью сгорел. Данные о пострадавших пока не поступали. Об этом сообщила нигерийская газета Vanguard.

По данным агентства Reuters, самолет принадлежал ВВС Нигерии. Он готовился совершить посадку в аэропорту Абуджи.

Предположительно на борту находились восемь человек, двое из них – члены экипажа.

Министр авиации Нигерии Хади Сирика подтвердил факт крушения военного судна.

"Самолет военной авиации King Air 350 потерпел крушение недалеко от взлетно-посадочной полосы в Абудже после сообщений об отказе двигателя по пути в Минну. Кажется есть жертвы. Мы должны сохранять спокойствие и дождаться результатов расследования военных", – написал министр в Twitter.