Россия и ОАЭ создадут сверхзвуковой пассажирский самолет. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что суверенный фонд ОАЭ Mubadala и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) учредят совместное предприятие для разработки пассажирского сверхзвукового самолета.

"Вопрос, какое это будет долевое участие, пока мы к этому вопросу еще не подходили. С эмиратской стороны это будет Mubadala, с нашей — понятно, что это будет ОАК, возможно, какая-то из его "дочек", — сказал Мантуров, слова которого передает РИА Новости.

Внешний облик самолета планируется определить к концу 2021-го — началу 2022 года, добавил министр. Он отметил, что основные параметры на 80% уже готовы.

"Это скорость 1,5-1,8 Маха. Притом что на скорости 1,8 Маха можно лететь не менее четырех часов. А что касается версии, то речь идет о восьмиместной виповской машине и 30-местной пассажирской машине", — рассказал Мантуров.

Напомним, что в 2018 году президент России Владимир Путин внес предложение разработать гражданскую версию сверхзвукового самолета на базе стратегического ракетоносца Ту-160. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) приняла предложение главы государства и взялась за разработку и реализацию проекта. Уже к сентябрю этого же года компания "Туполев" завершила предпроектные работы. Разработчики подчеркнули, что их основной задачей стал поиск силовой установки для самолета. Оказалось, что используемый ранее двигатель НК-32 не подходит для реализации нового проекта.