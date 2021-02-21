Жириновский предложил ограничить вес чиновников

Жириновский предложил запретить чиновникам весить больше 100 кг. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в интервью радио "Комсомольская правда" заявил, что нужно решать проблему с ожирением в России.

"Понимаете, безмерно толстый человек – это ведь большие расходы государства. Его надо лечить, надо давать диету. В это время люди, которые нормально себя чувствуют, от государства недополучают. Я еще в 2014 году сказал, почти 7 лет назад: давайте установим 80 кг. Я не говорю, что надо увольнять людей. Вот у меня было 103, сейчас – 95", - рассказал Жириновский.

Жириновский предложил начать решение проблемы на примере чиновников. Он считает, что чиновники не должны весить более 100 кг.

"Что вы так много кушаете? У вас же диабет уже не 2-й степени, а 1-й. Это наша идея – давать рекомендации гражданам. Потому что просто так соблюдать диету не хотят, сладкого много едят, мучного", - сказал лидер ЛДПР, отметив, что для таких граждан необходимо устанавливать лимит.

Он вспомнил свои поездки в Нью-Йорк и подчеркнул, что в городе много людей с ожирением, на которых, по мнению российского политика смотреть трудно.

Жириновский отметил, что пока это только рекомендация, такая же, как и бросить курить.

Ранее Владимир Вольфович в интервью радио "Комсомольская правда" предложил организовать в России публичные дома для молодежи, которая рвется участвовать в митингах.