Один человек погиб при взрыве газа в жилом доме на севере Казахстана

Один человек погиб в результате взрыва в жилом доме в казахстанском Петропавловске, пострадали 13 человек. Об этом сообщил департамент по ЧС региона.

Взрыв газового баллона произошел в кафе, расположенном на первом этаже пятиэтажного дома - общежития.

Спасатели эвакуировали из здания 120 человек, которых разместили в городской школе.

Об этом сообщило агентство Казинформ со ссылкой на департамент по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области республики.

Тушение пожара осложняются сильным задымлением. На месте работают порядка 60 человек и 14 единиц техники.