Сергея Минаева заблокировали в Clubhouse

Сергей Минаев. Фото: Анатолий МЕЛИХОВ

Писатель Сергей Минаев, главный редактор журнала Esquire, стал персоной нон-грата в Clubhouse: 21 февраля соцсеть заблокировала журналиста. Об этом Сергей Минаев рассказал в своем телеграм-канале.

По словам писателя, Clubhouse заблокировал его после дискуссии, главной темой которой стал феминизм.

- Задав вопросы, высказавшись и выйдя из комнаты (голосового чата. — Ред.), сегодня с утра я обнаружил, что забанен в этой прекрасной сети. Забанили после коллективного стукачества феминисток, разумеется, - сообщил Минаев.

Журналист считает, что спорившие с ним оппонентки просто не нашли разумных доводов в свою пользу, и потому решили закончить спор таким способом. Минаев назвал их действия «коллективным затыканием рта». Писатель уточнил, что уже обратился в администрацию Clubhouse по поводу снятия блокировки.

Напомним, ранее в соцсети был заблокирован известный телеведущий Владимир Соловьев. Clubhouse блокировал его уже дважды. По мнению Соловьева, он не делал ничего такого, за что его можно было бы наказать. Телеведущий публично заявил, что никаких нарушений в Clubhouse с его стороны допущено не было.

Clubhouse –популярная социальная сеть, главным отличием которой является возможность голосового общения без одновременной записи разговоров и последующего распространения аудиороликов. Все, о чем идет речь в чате, остается достоянием участников разговора. Запуск приложения состоялся в 2020 году, однако всенародную популярность оно получило не так давно. Чтобы зарегистрироваться на Clubhouse, необходимо получить приглашение от одного из пользователей, уже присоединившихся к соцсети.

Сергей Минаев – 46-летний российский бизнесмен, писатель, теле- и радиоведущий. Тираж его книг составляет более миллиона экземпляров (на 2008 год). По итогам 2006 года дебютный роман Минаева «Дyxless. Повесть о ненастоящем человеке» стал одним из самых продаваемых в СНГ. Минаев - лауреат премии «Радиомания-2010» в номинации «Ведущий разговорного эфира». С октября 2016 года он возглавляет русское издание журнала Esquire.