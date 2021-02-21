Два человека погибли при взрыве газа в кафе на севере Казахстана.

В результате взрыва в одном из кафе на севере Казахстана погибли два человека.

Ранее сообщалось, что жертвой взрыва стал один человек.

Напомним, взрыв газового баллона произошел в кафе, расположенном на первом этаже пятиэтажного дома - общежития в городе Петропавловске. Спасатели эвакуировали из дома 120 человек. 13 из них получили ранения.

Об этом сообщило агентство Казинформ со ссылкой на департамент по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области республики.

Тушение огня осложнено сильным задымлением. На месте ЧП работают порядка 60 человек спасателей и 14 единиц техники.