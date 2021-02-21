Россиянки завоевали четыре золотых медали на этапе Гран-при по художественной гимнастике. Фото: Станислав Красильников/ТАСС. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские спортсменки завоевали четыре золотые медали из шести на этапе Гран-при по художественной гимнастике, который проходит 21 февраля в Москве.

Нашим гимнасткам не удалось стать лидерами лишь в упражнениях с булавами и групповых упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав.

Лидером в упражнениях с булавами стала спортсменка из Болгарии Боряна Калейн (27,650), второе место заняла россиянка Арина Аверина (27,200), на третьей позиции ее сестра Дина Аверина (26,800), сообщает ТАСС.

Но при этом Арина Аверина стала первой в упражнениях с обручем 27,350 балла, второе место заняла Дина Аверина (26,700), третьей стала Калейн (26,000).

В упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав первенство заняла белорусская команда (36,100), второе место заняли российские спортсменки (35,550), третьими стали спортсменки из Эстонии (33,100).

В упражнениях с мячом лидером стала Дина Аверина (28,900), второе место досталось ее сестре Арине Авериной (28,350), третье - Калейн (27,100).

Дина Аверина также лидировала в упражнениях с лентой (24,750), второе место досталось спортсменке из Болгарии (23,400), третье - Екатерине Веденеевой из Словении (22,050).

Российские гимнастки показали лучший результат с пятью мечами (43,350), второе место заняли белорусские спортсменки (37,450), третье место досталось гимнасткам из Узбекистана (35,700).

Гран-при по гимнастике проходит в Москве с 19 по 21 февраля. Соревнования завершатся вечером 21 февраля показательными выступлениями гимнасток.