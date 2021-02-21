Налоговый эксперт перечислила товары, которые лучше оплачивать картой. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель руководителя направления "Налоговая политика" ЦСР Динара Ибрагимова заявила, что некоторые услуги и товары россиянам лучше оплачивать банковской картой, а не наличными, чтобы в будущем легче было получить по ним налоговые вычеты: это лекарства, образовательные услуги для себя и детей, а также медицинские услуги для всех членов семьи.

"Заявленная возможность использования данных онлайн-касс для получения налоговых вычетов по НДФЛ дает возможность распространить упрощенный порядок и на социальные налоговые вычеты", - сказала Ибрагимова РИА Новости.

Для получения денег гражданам России не придется подавать никаких документов. Специалисты налоговой сделают все сами на основании данных онлайн-касс.

Образование стало самым популярным в этой категории. Оказалось, что можно вернуть часть затрат на собственное обучение и обучение своих детей. Для этого нужно, чтобы образовательное учреждение имело соответствующую лицензию.

Максимальный размер совокупных расходов, которые попадают под вычет, составляет 120 тысяч рублей. То есть налогоплательщик сможет вернуть себе 13% налога с этой суммы - 15,6 тысячи рублей.

Для того, чтобы воспользоваться программой вычетов, нужно заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ, приложить договоры, лицензии, чеки и т.д. и подать заявление в ФНС. Сделать это можно в электронном виде через "личный кабинет" на сайте ФНС.