Мария Захарова об "английских деньгах на Крым": Лучше бы дали Киеву вакцину

Представитель МИД РФ отметила, что Украина пренебрежительно относится к своим гражданам. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала выделенные посольством Великобритании в Киеве 168 тысяч фунтов стерлингов (порядка 235 тысяч долларов), которые направлены на проект поддержки "крымских" административных структур в соседней с российским Крымом Херсонской области Украины. Предполагается, что благодаря такому финансированию нуждающиеся смогут посещать больницы и получать украинские паспорта.

"Лучше бы вакцину Киеву поставили на эти деньги", - сказала Мария Захарова РИА Новости.

Она также оценила решение президента Украины не закупать российскую вакцину. Представитель МИД РФ отметила, что Украина пренебрежительно относится к своим гражданам

Ранее стало известно, что Великобритания выделила деньги на украинские паспорта для крымчан.

В заявлении Лондона сказано, что "Великобритания объявляет о финансировании нового проекта по облегчению доступа к жизненно важным услугам для украинцев, проживающих в Крыму". При этом Лондон поприветствовал новую международную «Крымскую платформу», разработанную Киевом для жалоб на "страну-агрессора".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отказался от закупки российской вакцины от коронавируса, сославшись на то, что нет официальных данных подтверждающих ее эффективность.

Напомним, ранее старейший журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы исследований российской вакцины "Спутник V".