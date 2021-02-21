На Украине объяснили, почему Киев согласился на полеты НАТО над Крымом

Украинские чиновники "разрешили" НАТОвцам летать на Крымом. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин рассказал, почему Киев разрешил НАТО совершать полеты над Крымом.

"Мы говорим: уважаемые натовцы, если вы хотите летать над Черным морем, так мы вам это разрешаем", — заявил Бабин, слова которого приводит "Обозреватель".

Он отметил, что ранее, до присоединения Крыма к России, "согласно международному праву, это была зона ответственности Украины". Т.е. все воды Черного моря были зоной ответственности Симферопольского аэропорта.

Бабин уточнил, что Киев не приглашает авиацию НАТО летать над Крымом, а только разрешает это делать. Он предположил, что скорее всего самолеты альянса не будут подлетать к полуострову ближе, чем на 12 миль.

Напомним, ранее поступило известие о том, что Украина разрешила НАТО использовать воздушное пространство над Крымом для своих операций. Они будут заключаться в транспортировке войск, оборудования и грузов.

При этом, замглавы комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин отметил, что Украина показывает свою несамостоятельность во внешней политике. Он подчеркнул, что Россия не оставит этот поступок Киева без внимания.