Оператор «Северного потока-2» запросил у ФРГ немедленного разрешения на строительство в ее водах. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Оператор "Северного потока - 2", компания Nord Stream 2 AG, подала в Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) запрос на немедленную выдачу разрешения на строительство газопровода в водах ФРГ.

Регулятор подтвердил получение запроса. Отмечено, что он находится на рассмотрении. Об этом сообщает в воскресенье радиостанция NDR.

Ранее немецкие экологические организации - Deutsche Umwelthilfe и Союз защиты природы отправили BSH жалобы на строительство проекта. Оказалось, что трубы газопровода будут проходить вблизи заповедника редких птиц. Они опротестовали решение BSH о выдаче разрешения на строительство "Северного потока - 2" в водах ФРГ, аргументируя, что регулятор не учел доводы, касающиеся охраны окружающей среды и климата.

В BSH пришли к выводу, что отрезок газопровода действительно проходит по краю заповедника, но скорее всего не принесет вреда птицам. Отмечено, что помимо строительства газопровода в этом районе идет также активное судоходство.

Напомним, BSH выдало разрешение на строительство "Северный поток - 2" в водах ФРГ до конца мая.

Ранее стало известно, что "Северный поток - 2" будет закончен в апреле 2021 года. Общая протяженность газопровода составляет 2,5 тысячи километров. Он протянется от российского берега до Германии через дно Балтийского моря. Ранее канцлер Германии Ангела Меркель выразила надежду на скорое завершение проекта.

При этом канцлер Австрии призвал не связывать "Северный поток-2" с делом российского оппозиционера Алексея Навального.