Светлана Тихановская назвала санкции ЕС против Белоруссии насмешкой. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская оценила санкции ЕС против Белоруссии.

"Под санкциями находятся всего 90 человек. Это насмешка, и режим Лукашенко смеется", - заявила она изданию The Sunday Times.

Она отметила, что действий Брюсселя против Минска "смехотворно малы".

Тихановская отметила, что страны Запада активно поддерживают режим Лукашенко, но они должны прекратить это делать и начать вводить новые санкции против представителей власти, уличенных в нарушении прав человека, а также судей, которые выносят приговоры невиновным.

Она напомнила, что международное сообщество не признало победу Лукашенко на президентских выборах, но решать проблему не захотело.

Ранее Тихановская заявила швейцарской газете Le Temps, что оппозиция потеряла "улицы Белоруссии".

Напомним, 9 августа в Республике прошли выборы президента, на которых с преимущественным отрывом победил Александр Лукашенко.