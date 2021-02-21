Поставки боевых танков «Армата» в армию России начнутся в 2022 году. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главный конструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения Андрей Терликов сообщил о сроках поставки боевых танков "Армата".

"С 2022 года мы выйдем на устойчивые серийные поставки этих машин", - сказал Терликов агентству ТАСС.

Он отметил, что УВЗ уже заключил серийные контракты на поставку с Министерством обороны РФ. Терликов подчеркнул, что испытания "Арматы" идут, их окончание ожидается в течение ближайшего года-двух.

"До конца 2021 года по одному из контрактов запланирована поставка установочной партии машин", - сказал Терликов.

При этом он рассказал, что установочная партия основных боевых танков Т-14 "Армата" будет оснащена новейшими боеприпасами.

Танк "Армата" был впервые представлен на московском параде Победы в 2015 году. Боевая машина оснащена высочайшим уровнем защиты и новейшими средствами разведки. На ее башне установлена 125-мм гладкоствольная пушка. Экипаж танка размещен в бронекапсуле, которая повышает уровень защиты солдат.