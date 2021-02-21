Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о поставке «Спутник V» в Сирию. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал публикацию в СМИ о возможности поставок российской вакцины в Сирию.

"Россия помогает и будет дальше помогать Сирии", - передает слова Пескова РИА Новости.

Он не стал уточнять детали и оставил без комментариев все нюансы.

Напомним, ранее поступила информация, что российская вакцина "Спутник V" будет поставляться в Сирию. Эту информацию распространила газета New York Times. Как утверждает издание, поставку вакцины оплатил Израиль в качестве платы за освобождение израильтянки, оказавшейся в арабской республике.

Вакцина "Спутник V" была разработана центром имени Гамалеи. Прививка стала первой в мире профилактикой коронавирусной инфекции.

В данный момент, российскую вакцину на своих территориях зарегистрировали тридцать государств. Авторитетный медицинский журнал Lancet опубликовал статью, в которой описал высокую эффективность препарата.