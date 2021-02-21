Мужчина закопал себя в снег, убегая от полиции. Фото: полиция Львовской области.

Полицейские во Львовской области задержали воров, один из которых при попытке побега закопал себя в снегу.

Инцидент произошел 21 февраля около 7 часов утра. Об этом сообщается на официальной странице Львовской полиции в Facebook.

Патрульные 1 батальона получили вызов на проспект Красной Калины о неизвестных лицах, крутившихся возле автомобиля Mazda.

Экипаж немедленно отправился на место происшествия. Вероятные злоумышленники увидели служебный автомобиль и начали убегать. Патрульные организовали погоню.

Одного 37-летнего мужчину задержали практически сразу. Другого, через 10 минут после того, как он закопал себя под деревом в снегу. Во время поверхностной проверки у него обнаружили пакетик с неизвестным порошкообразным веществом.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу отдела полиции №2 Львовского городского управления полиции.