Таможня опровергла проблемы с оформлением цветов при ввозе в Россию Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ввозимая на территорию России цветочная продукция оформляется без каких-либо проблем и без задержек, говорится в сообщении на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

- Оформление ввозимой в Россию цветочной продукции происходит без задержек, несмотря на рекордный объем поступающих партий, - уточнили в ведомстве

Там же отмечается, что информация о якобы появившихся случаях задержек при таможенном оформлении этой продукции и, как следствие, возможном дефиците цветов, не соответствует действительности.