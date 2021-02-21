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Таможня опровергла проблемы с оформлением цветов при ввозе в Россию

В ФТС отметили рекордный объем поступающих партий этой продукции
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Таможня опровергла проблемы с оформлением цветов при ввозе в Россию

Таможня опровергла проблемы с оформлением цветов при ввозе в Россию

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ввозимая на территорию России цветочная продукция оформляется без каких-либо проблем и без задержек, говорится в сообщении на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

- Оформление ввозимой в Россию цветочной продукции происходит без задержек, несмотря на рекордный объем поступающих партий, - уточнили в ведомстве

Там же отмечается, что информация о якобы появившихся случаях задержек при таможенном оформлении этой продукции и, как следствие, возможном дефиците цветов, не соответствует действительности.