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Коронавирус Covid-19

Премьер Словакии призвал правительство закупить российскую вакцину «Спутник V»

Игор Матович негодует из-за того, что ранее кабмин не смог принять решение о покупке препарата
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Премьер-министр Словакии Игор Матович призвал правительство страны как можно скорее закупить российскую вакцину против коронавируса "Спутник V".

- Тот, кто хочет, чтобы мы подождали с заключением договора на поставку вакцины до момента ее регистрации Европейским агентством лекарственных препаратов - до того времени, когда все ее объемы [страной-]производителем будут полностью распроданы, <...> Он (Евросоюз) хочет, чтобы мы страдали от локдауна и напрасных смертей, - отметил премьер в своём посте на странице в Facebook.

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