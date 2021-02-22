Премьер Словакии призвал правительство закупить российскую вакцину «Спутник V»

Премьер-министр Словакии Игор Матович призвал правительство страны как можно скорее закупить российскую вакцину против коронавируса "Спутник V".

- Тот, кто хочет, чтобы мы подождали с заключением договора на поставку вакцины до момента ее регистрации Европейским агентством лекарственных препаратов - до того времени, когда все ее объемы [страной-]производителем будут полностью распроданы, <...> Он (Евросоюз) хочет, чтобы мы страдали от локдауна и напрасных смертей, - отметил премьер в своём посте на странице в Facebook.