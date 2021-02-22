Семья насмерть замерзшего мальчика в США подала иск на 100 миллионов долларов Фото: REUTERS

В США родители мальчика, который насмерть замерз в штате Техас, подали иск к группе энергетических компаний штата ERCOTна сумму в 100 миллионов долларов. Об этом сообщил телеканал KHOU.

Предполагается, что 11-летний Кристиан Павон умер во вторник в городе Конро, после того как провел ночь в трейлере, который остался без тепла и света из-за массовых отключений электричества.

Отмечается, что компания обслуживает около 90% потребителей штата. Теперь семья погибшего ребенка считает, что мальчик умер в результате переохлаждения, однако официальная причина смерти пока не установлена, этим занимаются специалисты.

Напомним, накануне на некоторые штаты Америки обрушилась непогода - сильнейшая за последние 30 лет снежная буря оставила дома без электроэнергии и без воды. На данный момент удалось частично восстановить подачу ресурсов, однако без света все еще остаются около 30 тысяч жителей штата Техас.