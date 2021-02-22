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Последние новости на утро 22 февраля 2021: Советник Байдена сообщил, что США готовят ответ на атаки «русских хакеров»

Мы собрали последние новости на утро 22 февраля 2021 года
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Советник Байдена сообщил, что США готовят ответ на атаки «русских хакеров»

Советник Байдена сообщил, что США готовят ответ на атаки «русских хакеров»

Фото: REUTERS

Последние новости на утро 22 февраля 2021 года: Соединенные Штаты Америки готовы ответить при необходимости на якобы совершенные Россией кибератаки на американскую инфраструктуру в течение нескольких недель. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CBS. По его словам, Белый дом уже обратился к разведывательным службам страны для того, чтобы они смогли провести тщательную работу по определению причастных. Также американская сторона намерена установить масштаб ущерба.

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