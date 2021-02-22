Российский беспилотник «Орион» нанес 17 ударов по позициям боевиков в Сирии Фото: Иван МАКЕЕВ

Российский средневысотный ударный беспилотник большой продолжительности полета «Орион» совершил в Сирии 38 вылетов и нанес 17 ударов по позициям террористов на территории этой страны. Об этом в понедельник, 22 февраля, сообщается в сюжете телеканала «Россия 1», посвященном российским беспилотникам.

В сюжете показан применявшийся в Сирии «Орион» в пустынном камуфляже, на борт которого нанесены демонстрирующие число совершенных боевых вылетов звезды. Звезды дополнительно содержат буквы «Р» (полет для разведки), «Б» (вылет с нанесением ударов целям на земле) и «П» (полет для поиска или подсветки целей). В соответствии с данной маркировкой показанный «Орион» выполнил 17 вылетов в Сирии с применением оружия, 20 разведывательных полетов и один в иных целях.

- В настоящее время этот беспилотник ведет разведку, погодные условия крайне сложные. После того как он вышел на цель, он наводится на цель, наносит огневое поражение. В результате цель поражена, - прокомментировал вылет «Ориона» полковник ВКС Сергей Тюгай.

В сюжете показали уничтожение нескольких позиций боевиков, в том числе удар по складу боеприпасов террористов ночью. «Орион» осуществлял поиск цели с помощью тепловизионного канала своей оптико-локационной системы.