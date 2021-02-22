Посольство России приветствовало экстрадицию из США в ФРГ охранника нацистского концлагеря Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия приветствует решение американских властей экстрадировать в Германию экс-охранника нацистского концлагеря Нойенгамме Фридриха Бергера. Об этом в понедельник, 22 февраля, говорится в заявлении российского посольства в Вашингтоне в социальной сети Twitter.

- Мы позитивно оценили действия Соединенных Штатов по поиску нацистских преступников. Решение по делу Бергера показало, что зверства гитлеровских палачей и их пособников не имеют срока давности, - отмечается в сообщении.

Представители посольства России добавили, что это еще более важно в связи с 75-летней годовщиной завершения Нюрнбергского трибунала.

Напомним, в минувшего году американские органы правосудия приняли решение высылке Бергера, поскольку тот служил в годы Второй мировой войны охранником в концлагере и был «активным участником в одной из самых темных страниц истории». В 1959 году Бергер переехал в Штаты и долгое время даже получал там пенсию ФРГ.

Накануне стало известно, что власти США депортировали в Германию 95-летнего бывшего охранника немецкого концлагеря.