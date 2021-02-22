Вирусолог назвал лучшее время вакцинации для переболевших коронавирусом Фото: Мария ЛЕНЦ

Переболевшим коронавирусной инфекцией необходимо пройти вакцинацию после снижения уровня антител до уровня «серой зоны». Об этом в понедельник, 22 февраля, сообщил профессор вирусологии Александр Чепурнов.

Чтобы перенесшим заболевание понять, следует ли прививаться от него, следует примерно раз в два месяца контролировать уровень антител в своем организме. Врач также посоветовал сделать анализ на антитела сразу после болезни.

-Здесь наблюдается колоссальный разброс. У которого антитела начинают сходить на нет уже через два месяца, а у кого-то и через восемь месяцев уровень антител по-прежнему высокий, - отметил вирусолог в беседе с РБК.

Александр Чепурнов объяснил, что вакцинироваться можно в случае снижения уровня антител до «серой зоны», когда он находится между положительным и отрицательным значениями.

При этом профессор отметил, что для «освежения» первичной иммунизации переболевшим коронавирусной инфекцией, вероятнее всего, будет достаточно лишь одной прививки.

Ранее ведущий австрийский инфекционист Флориан Тальхаммер, оценивая российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V», сравнил препарат с автоматом Калашникова: эксперт отметил, что российская вакцина такая же простая, надежная и эффективная.