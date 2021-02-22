Гидрометцентр спрогнозировал резкое потепление в европейской части России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В конце этой недели в центр европейской части России придет резкая оттепель. Об этом в понедельник, 22 февраля, рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Синоптик рассказала, что сразу после праздников с 24 февраля с запада на центр страны выйдет атлантический циклон, который принесет резкое и мощное потепление. Однако первый рабочий день будет достаточно холодным и снежным.

- В Москве может выпасть до пяти сантиметров осадков, днем столбик термометра опустится до минус десяти-двенадцати градусов по Цельсию, а ночью до минус 14 градусов. Но уже на следующий день будет плюсовая температура до четырех градусов, - сообщила эксперты в интервью «Российской газете».

Людмила Паршина отметила, что теплая погода сохранится до конца недели, при этом возможны небольшие осадки в виде мокрого снега с дождем.

Метеоролог добавила, что в праздники 22 и 23 февраля в Санкт-Петербурге будет сильный снег: в городе может выпасть 20-25 сантиметров снега, что составляет половину месячной нормы осадков. При этом с 24 февраля в Санкт-Петербург также придет оттепель.