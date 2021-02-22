Японцы обеспокоены размещением российских радаров на Курилах Фото: Дарья АСЛАМОВА

Японское издание Sankei Shimbun опубликовало материал о размещении на Курилах новейших российских средств радиоэлектронной борьбы. Газета отметила, что потенциал РФ в ведении электронной и электромагнитной войны является одним из сильнейших в мире. Данная информация вызвала большое беспокойство среди японских читателей.

- Если Япония продолжил демонстрировать свою слабость, то российская сторона легко «оттяпает» у нее половину Хоккайдо! Нам необходимо активно вооружаться, чтобы не допустить этого, разместить ракеты, которые долетали бы до Владивостока, - написал один из пользователей в комментарии.

Другой читатель заявил о необходимости действовать со стороны японского правительства и местного министерства обороны. Пользователи также отметили, что Японии следует «насыщать вооружениями» Хоккайдо и обзаводиться собственным электромагнитным оружием.

При это некоторые читатели издания призвали комментаторов умерить пыл.

- Остыньте, а то дождетесь, что Россия разместит на островах еще и ядерные ракеты. Это не та страна, с которой можно мямлить, - отметили они.

Напомним, отношения РФ и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора после Второй мировой войны. Основным препятствием является вопрос о принадлежности Южных Курил, на которые Япония претендует, ссылаясь двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.

Позиция российской стороны заключается в том, что острова вошли в состав Советского союза по итогам войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит. Власти России неоднократно говорили, что японской стороне необходимо признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над Южными Курилами.