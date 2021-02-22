Финансисты назвали оптимальную сумму «подушки безопасности» в России Фото: Михаил ФРОЛОВ

В России оптимальная сумма «подушки безопасности», необходимая жителям страны для жизни в период смены работы, восстановления после серьезных заболеваний или в случае незапланированных трат, должна составлять несколько среднемесячных расходов семьи. Об этом сообщает в понедельник, 22 февраля, агентство «Прайм», ссылаясь на мнение специалистов.

- Пандемия коронавирусной инфекции скорректировала размер данных накоплений и доказала, что поиск работы может затянуться на полгода, а то и больше. Поэтому «подушка безопасности» должна равняться шести-девяти месячным доходам семьи, - отметил основатель и СЕО финтех-компании «Деньги Вперед» Павел Гужиков.

В свою очередь международный финансовый консультант FCP Financial Management Ltd Исаак Беккер отметил, что сумма «полушки» должна превышать годовой расход семьи. Такая мера позволит людям не бояться внезапного увольнения и других обстоятельств.

Опрос холдинга «Ромир» за минувший 2020 года свидетельствует, что в среднем расходы на семью из трех человек составляют 85,7 тысячи рублей. Для семьи из четырех человек эта сумма вырастет до 100 тысяч, а, значит, оптимальная «подушка безопасности» должна составлять 600-900 тысяч рублей.

Напомним, в минувшем году опрос россиян показал необходимый размер сбережений, который позволил бы им жить спокойно при возникновении кризисных ситуацией. В зависимости от региона России данный показатель разнится: где-то достаточно 240 тысяч рублей, а где-то требуется россиянам требуется 580 тысяч.