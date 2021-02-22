Facebook начал блокировать рекламу о пользе вакцинации от коронавируса Фото: Анастасия Осипова

Запрет на политическую рекламу в социальной сети Facebook и связанные с ним фильтры ресурса стали причиной блокировки рекламы о пользе и необходимости вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 22 февраля, пишет издание Politico.

Как правило, фильтры соцсети занимаются отсевом и блокировкой политической пропаганды и рекламы, однако еще минувшей осенью они начали отмечать как неприемлемые сообщения, целью которых является повышение осведомленности пользователей о вакцинах и прививочной кампании от коронавируса.

Речь идет о платной рекламе как минимум в 110 сообществах Facebook. Алгоритмы ресурсы блокировали информацию о действии вакцин от заболевания, а также о месторасположении прививочных пунктов.

Отмечается, что рекламодатели имеют возможность оспорить блокировку своих сообщений, но это весьма обременительным и практически бессмысленным на фоне быстрой смены данных о пандемии и вакцинации.

Администрация Facebook уже признала наличие проблемы и заявила, что восстановила рекламу вакцинации двух сообществ. Издание пишет, что с учетом широкого распространения в данной соцсети противников прививок, блокировка платной рекламы о вакцинации может поставить под сомнение пригодность платформы для получения достоверной информации об эпидемии коронавирусной инфекции.