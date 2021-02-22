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Тренер «Львова» получил желтую карточку, потребовав от судьи говорить на украинском

Виталий Шумский начал разговаривать с резервным арбитром на украинском языке, но тот перешел на русский
Ксения АНУФРИЕВА
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Тренер «Львова» получил желтую карточку, потребовав от судьи говорить на украинском

Тренер «Львова» получил желтую карточку, потребовав от судьи говорить на украинском

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главный тренер украинского футбольного клуба «Львов» Виталий Шумский получил желтую карточку за общение с судьей на украинском языке. Это произошло в матче 15-го тура Украинской премьер-лиги против «Колоса», сообщает портал Football.ua в понедельник, 22 февраля.

Виталий Шумский рассказал, что начала общаться с резервным арбитром на украинском языке, но собеседник внезапно перешел на русский. Тренер «Львова» спросил, почему судья говорит на русском и попросил его перейти на родной язык. Рефери передал содержание разговора главному судье, после чего Виталий Шумский получил желтую карточку.

- Я хочу, чтобы арбитр объяснил всей Украине, из-за чего он попросил дать мне желтую карточку. Это прецедент, так не может быть, - сообщил тренер.

Матч завершился победой «Колоса» со счетом 2:0. «Львов» располагается на 11 месте, имея в активе 12 очков.