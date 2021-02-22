Президент Венесуэлы мечтает вернуться к работе водителя автобуса Фото: REUTERS

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что хочет вернуться к профессии водителя городского автобуса. Свою карьеру в качестве политика он начинал именно с профсоюза работников общественного транспорта.

- Надеюсь, что когда-нибудь я оставлю работу президента республики и сумею вернуться в эти депо с высоко поднятой головой, в своей униформе, чтобы завести городской автобус, выехать в город и служить народу Венесуэлы в качестве рабочего, - отметил президент Венесуэлы на встрече с работниками транспортной отрасли.

Они, в свою очередь, поздравили Николаса Мадуро: в минувшее воскресенье, 21 февраля, исполнилось ровно 30 лет с момента, когда он стал водителем автобуса в республике, сообщает телевизионный канал VTV.

Николас Мадуро стал президентом Венесуэлы в апреле 2013 года после Уго Чавеса, который правил страной с 2002 года.