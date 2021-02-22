Даниил Медведев поднялся на третье место в рейтинге лучших теннисистов ATP Фото: REUTERS

Первая ракетка России Даниил Медведев официально поднялся на третье место в мировом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Российский теннисист Аслан Карацев вышел на 42-е место в данном списке. Новая версия рейтинга АТР опубликована в понедельник, 22 февраля, на официальном сайте организации.

Дошедший до финала Открытого чемпионата Австралии Даниил Медведев обошел в таблице австрийского спортсмена Доминика Тима и обеспечил себе место в тройке лидеров, выйдя в полуфинал. В случае победы на Australian Open мог обойти идущего вторым испанского теннисиста Рафаэля Надаля, однако Медведев уступил в финале первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу.

Аслан Карацев, дошедший в Открытом чемпионате Австралии до полуфинала, совершил самый внушительный рывок в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, поднявшись на 72 позиции, со 114-й строчки.

Напомним, Даниил Медведев не смог отнять у Новака Джоковича титул теннисного короля Мельбурна. В финале серб убрал россиянина за три сета и стал 9-кратным победителем Australian Open.