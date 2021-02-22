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Немецкий депутат сравнил водную блокаду Крыма со средневековой осадой

Правительство ФРГ оценит эффективность инвестиций в развитие демократии на Украине на фоне этой блокады
Ксения АНУФРИЕВА
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Немецкий депутат сравнил водную блокаду Крыма со средневековой осадой

Немецкий депутат сравнил водную блокаду Крыма со средневековой осадой

Фото: Надежда ДАЦЮК

Депутат бундестага Германии Вальдемар Гердт сравнил со средневековыми методами осады устроенную Украиной водную блокаду Крыма. Политик заявил о намерении поднять данный вопрос в стенах парламента ФРГ.

- Остановка подачи пресной воды на полуостров является средневековым методом осады. Я подниму в бундестаге вопрос, чтобы на комиссии по правам человека рассмотреть, не ущемляется ли это международное право. Мы также выяснил, на основании чего выносятся решения о перекрытии воды, тем более Украиной, куда ФРГ вкладывает миллионы евро в развитие демократических процессов, - сказал Вальдемар Гердт в интервью РИА Новости в понедельник, 22 февраля.

Депутат отметил также, что попросит правительство оценить эффективность инвестиций ФРГ в развитие демократического общества на Украине. Он добавил, что вызывает удивление, что демократическое, толерантное и человеколюбивое западное общество до сих пор молчит по вопросу водной блокады Крыма.

Напомним, накануне «постоянный представитель президента Украины в Крыму» заявил, что обсудил с начальником управления Северо-Крымского канала необходимость достроить дамбу, чтобы «не допустить подачу воды на полуостров».

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, но после воссоединения Крыма с Россией подачу воды полностью прекратили в одностороннем порядке.