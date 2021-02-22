Курс рубля на 22 февраля 2021: евро выше 90 рублей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На открытии торгов Московской биржи в этот понедельник курс евро впервые с 12 февраля текущего года поднялся выше 90 рублей. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки о курсе рубля на 22 февраля 2021 года.

В это же время американская валюты выросла в цене на 11 копеек, достигнув отметки в 74,2 рубля.

Индекс Мосбиржи на открытии торгов показал рост на 0,04 процента, а индекс РТС – на 0,06 процента.

Как ранее писал сайт kp.ru, в американских долларах мировые центральные банки хранят примерно 60 процентов своих валютных резервов, в евро – около 20 процентов. Американская и европейская валюты являются крупнейшими резервными, однако эксперты советуют обратить внимание и на другие валюты, в которых лучше хранить свои сбережения. Например, аналитик Владимир Верещак рекомендовал обратить внимание на китайский юань и японскую йену.