В России за сутки выявили 12 604 новых случая коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

В России за минувшие сутки выявили еще 12 604 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Новых инфицированных зафиксировали во всех регионах страны. Об этом в понедельник, 22 февраля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

Наибольшее количество новых случаев коронавируса выявили в Москве (1 723), Санкт-Петербурге (957) и Московской области (728). Отмечается, что у 11,2 процента зараженных нет никаких симптомов заболевания. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 177 330 случаев коронавируса.

За последние сутки российский медики зарегистрировали 337 летальных исходов после коронавируса – это минимум с 16 ноября минувшего года. В общей сложности, от инфекции или осложнений после нее в стране умерли 83 630 человек.

Выздоровели за один день еще 12 943 россиянина, всего от коронавируса вылечили 3 726 388 жителей государства.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, вирусолог Александр Чепурнов объяснил, что людям, которые уже переболели коронавирусной инфекцией, вакцинироваться от нее следует только после снижения уровня антител до уровня «серой зоны».