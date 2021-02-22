Глава МИД Германии призвал ЕС искать пути для конструктивного диалога с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Евросоюз должен искать пути для конструктивного диалога с РФ, несмотря на ситуацию с Алексеем Навальным. Об этом в понедельник, 22 февраля, сообщил глава немецкого министерства иностранных дел Хайко Маас по прибытии на встречу с коллегами из Брюсселя.

В ходе встречи представители Европейского союза должны обсудить ситуацию вокруг российского блогера, а также рассмотреть вопрос о введении новых санкций на этом фоне против России.

- Вместе с тем мы должны искать пути для того, чтобы остаться в диалоге с российской стороной. Мы нуждаемся в нем, чтобы уладить многие международные конфликты, - подчеркнул Хайко Маас.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Австрии Александер Шалленберг предостерег Европейский союз от чрезмерной реакции на ситуацию с Навальным. Министр отметил, что надеется на согласование дипведомствами государств-членов Евросоюза новых ограничений против России.