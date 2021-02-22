Армения заинтересована в усилении военной базы России в Гюмри Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Армения заинтересована в усилении и расширении 102-й военной базы России в Гюмри. Об этом в понедельник, 22 февраля, сообщил глава армянского Минобороны Вагаршак Арутюнян.

- Этот вопрос всегда стоял на повестке дня. Армения в этом заинтересована, поскольку база в полном составе входит в Объединенную группировку войск ВС Армении и РФ, а, значит, ее расширение влечет за собой наращивание потенциала совместной группировки, которая действует на двусторонней основе в Кавказском регионе коллективной безопасности, - объяснил министр в интервью РИА Новости.

Он отметил, что руководством российского министерства обороны учтены существующие военно-политические реалии в регионе, после чего сделаны правильные шаги по пути усиления и перевооружения базы. Вагаршак Арутюнян выразил уверенность в том, что этот процесс будет носить долгосрочный характер.

Напомним, в Гюмри, в соответствии с международным договором от 1995 года, дислоцируется военная база России. В 2010 году срок пребывания российской базы в регионе продлили с первоначальных 25 лет до 49, то есть до 2044 года.