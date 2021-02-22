Путин поддержал объединение «Справедливой России» с двумя партиями Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин поддержал объединение «Справедливой России» с двумя партиями и сообщил, что этот объединительный процесс позволит фракции достойно представить свои цели и задачи на предстоящих выборах в Государственную думу. Обращение главы государства к съезду справороссов в понедельник, 22 февраля, зачитал лидер партии Сергей Миронов.

- Отмечу ваше стремление к широкой консолидации патриотических социально ориентированных партий и общественных организаций для наиболее эффективного решения главы задач российского развития. Уверен, что начатый объединительным процесс позволит вам с еще большей энергией результативно трудиться на благо страны, - отметил в обращении Владимир Путин.

Президент добавил, что, по его мнению, «Справедливая Россия» является одной из наиболее авторитетных политических сил в России. За минувшие годы фракция накопила серьезный опыт участия в избирательных кампаниях и завоевала доверие жителей государства.

Напомним, накануне президиум центрального совета партии «Справедливая Россия» принял решение начать процесс объединения с партиями «За правду» и «Патриоты России». Новая партия теперь будет называться «Социалистическая партия «Справедливая Россия - Патриоты за правду», короткое название партии – «Справедливая Россия - За правду».