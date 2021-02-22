Сергей Миронов заявил, что руководство партией «Справедливая Россия - За правду» останется за ним Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов сообщил, что руководство объединенной партией останется за ним. Об этом политик сказал в понедельник, 22 февраля, в ходе беседы с журналистами перед съездом справороссов.

- В этот день съезд примет решение по руководству нашей партии. Надеюсь, что делегаты съезда изберут меня председателем партии. У меня появятся два сопредседателя: лидер «За правду» Евгений Прилепин и лидер «Патриотов России» Геннадий Семигин. Поэтому руководство партией останется за мной, - сказал он.

Сергей Миронов отметил, что объединение трех партий – это знаменательный день в истории парламентаризма, который положит начало объединению всех левопатриотических сил России.

На сегодняшнем съезде изменят также название партии, которая теперь будет называться «Социалистическая партия «Справедливая Россия - Патриоты за правду», короткое название партии – «Справедливая Россия - За правду».

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин поддержал объединение трех партий и заявил, что этот процесс позволит «Справедливой России» достойно представить свои цели и задачи на предстоящих выборах в Госдуму страны.