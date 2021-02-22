Жозеп Боррель: Россия находится в конфронтации с Евросоюзом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что российская сторона находится в конфронтации с Евросоюзом, якобы отказываясь выполнять свои международные обязательства. Перед начало заседания Совета МИД Евросоюза он заявил, что главы внешнеполитических ведомств стран-участников «должны принять решение по реакции в духе единства и сдержанности».

- Россия, совершенно ясно, в конфронтации с Европейским союзом, по ситуации с Навальным видно, что она отказывается выполнять свои обязательства. Будет важная дискуссия среди членов Совета МИД Европейского союза ЕС о том, как на это реагировать, - заявил Жозеп Боррель.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас сказал, что Евросоюз должен искать пути для конструктивного диалога с Россией для решения конфликтов, несмотря на ситуацию с Алексеем Навальным.

До этого глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва готова к разрыву отношений с Брюсселем, если ЕС введет против российской стороны санкции, которые создадут риски для экономики государства.