Синоптики предупредили москвичей о «барической пиле» Фото: Михаил ФРОЛОВ

В эти праздники и до конца текущей недели жителей российской столицы ждет настоящая «барическая пила». Так метеорологи называют резкие скачки атмосферного давления то вверх, то вниз, объяснили синоптики центра погоды «Фобос» в интервью kp.ru.

Эксперты отметили, что в этот раз «зубья пилы» будут не слишком острыми. В Москве атмосферное давление будет меняться на 3 – 7 мм ртутного столба, однако скакать оно будет почти каждый день. Так, в минувшее воскресенье давление в городе упало до 746 мм, в понедельник вновь увеличилось до 753 мм. По прогнозам, во вторник, 23 февраля, оно понизится до 750 мм.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Поздякова рассказала о погоде в Москве на эти праздники. Синоптики ожидают 21 и 22 февраля днем около -6...-7 градусов, а вот 23 февраля вновь -10...15. Ночи в столице по-прежнему будут холодными: температура может опускаться до минус 20 градусов по Цельсию.

Как сообщал сайт kp.ru, по прогнозам специалистов Гидрометцентра в конце этой недели в центр европейской части России придет резкая оттепель: температура поднимется до плюс четырех градусов.

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