Четыре человека погибли при пожаре в частном доме под Ногинском Фото: Предоставлено очевидцами

В частном доме в деревне Пешково в Ногинском районе произошел пожар, в результате которого погибли четыре человека, в том числе двое детей. Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте Следственного управления СК по Московской области.

- В Ногинском районе проводится доследственная проверка по факту гибели в результате пожара четырёх человек, двое из которых дети, - сообщили в правоохранительном органе.

По данным Следственного комитета по Московской области возгорание в одном из частных домов началось 22 февраля примерно в восемь утра, в доме проживала семья с тремя несовершеннолетними детьми. С места тушения в больницу госпитализировали восьмилетнюю девочку.

По данному факту следственным отделом по Ногинску СК России была организована проверка Фото: Предоставлено очевидцами

По информации ГУ МЧС России пожар произошел в жилом доме номер 59 в городском округе Богородский, деревня Пешково. Огонь к моменту приезда пожарных охватил 64 квадратных метра здания.

По данному факту следственным отделом по Ногинску СК России была организована проверка. По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Следователи в настоящее время осматривают место пожара.