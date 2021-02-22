Зеленский: власти Украины пока не собирались строить дамбу на Северо-Крымском канале Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские власти пока что не собирались строить дамбу на Северо-Крымском канале в рамках государственного проекта «Большая стройка». Об этом в понедельник, 22 февраля, заявил президент страны Владимир Зеленский в ходе беседы с журналистами на форуме «Украина. 30».

Ранее «постоянный представитель президента Украины в Крыму» Антон Кориневич заявил о планах достроить дамбу на 107-м километре Северо-Крымского канала, чтобы «исключить подачу воды» на полуостров.

- Пока что мы не собирались строить эту дамбу, однако иногда СМИ подкидывают неплохие идеи, - заявил Владимир Зеленский.

Как сообщал сайт kp.ru, сегодня депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт сравнил со средневековыми методами осады устроенную Украиной водную блокаду Крыма. Немецкий политик отметил, что намерен поднять данный вопрос в стенах парламента ФРГ, чтобы оценить эффективность инвестиций Германии в демократические процесс на Украине.