Минобороны Белоруссии допустило новые шаги по защите нацбезопасности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Если западные страны продолжат политику эскалации напряженности, то Белоруссия напряженности оставляет за собой право предпринять в текущем году новые дополнительные шаги в сфере защиты национальной безопасности республики. Об этом в понедельник, 22 февраля, сообщил глава департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Олег Воинов.

- В случае продолжения государствами Запада политики эскалации напряженности, Республика Беларусь может предпринять в 2021 году ряд дополнительных шагов в области национальной безопасности, - сообщил Воинов, чьи слова приводятся на официальном сайте военного ведомства.

Сегодня в Минске помощник министра обороны республики провел брифинг для военных атташе, аккредитованных при ведомстве. Темой брифинга стали актуальные вопросы военной политики, строительства и развития ВС Белоруссии. В ходе брифинга представители Минобороны отметили, что республика ведет прозрачную и предсказуемую военную политику, а также изучает возможности миротворческого потенциала и готова к сотрудничеству.