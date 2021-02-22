Вакцина «Спутник V» зарегистрирована в Сирии
Фото: Олег УКЛАДОВ
Сирия зарегистрировала российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» и разрешила ее применение на территории республики. Об этом в понедельник, 22 февраля, сообщили в сирийском посольстве в России.
- Сирия выполнила все процедуры по регистрации российской вакцины от коронавирусной инфекции и разрешила ее применение на своей территории, - говорится в сообщении диппредставительства.
Вакцина, разработанная российским центром имени Гамалеи, входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.
Сирия стала 32-ой страной, которая зарегистрировала и одобрила для применения препарат от российских ученых. Накануне «Спутник V» зарегистрировал Минздрав Сан-Марино в рамках ускоренной процедуры, а также Минздрав Республики Гана. В настоящее время «Спутник V» зарегистрирован также в Беларуси, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране и многих других государствах.