Росавиация не рассматривает приостановку полетов Boeing 777 в России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российские авиакомпании не эксплуатируют лайнеры 777 с двигателями Pratt & Whitney 4000. Они используют для полетов воздушные суда Boeing 777-300ER, которые оборудованы двигателями General Electric GE90-115B, и эксплуатацию данных самолетов не планируется приостанавливать. Об этом в понедельник, 22 февраля, говорится в сообщении Росавиации.

- В настоящее время вопрос о приостановке полетов модификации Boeing 777, которые используются в России, не рассматривается как американской Федеральной авиационной администрацией, так и российскими авиационными властями, - отмечается в заявлении.

Напомним, накануне после инцидента с самолетом, летевшим из Денвера в Гонолулу, у которого отказал двигатель, компания Boeing направила рекомендацию всем авиалиниям приостановить полеты своих самолетов серии 777 с двигателями Pratt & Whitney PW 4000. Boeing также выразила полную поддержку решения авиарегуляторов в Японии и Соединенных Штатах, которые уже приостановили полеты на самолетах данной модели.