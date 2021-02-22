«Справедливая Россия» сменила название после объединения с двумя партиями Фото: Михаил ФРОЛОВ

Партия «Справедливая Россия» сменила название после объединения с партиями «За правду» и «Патриоты России». Теперь партия носит название «Социалистическая партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Данные изменения уже отражены в уставе фракции, приятом по итогам прошедшего в понедельник, 22 февраля съезда.

- Три партии недавно подписали манифест — идеологическую основу объединения, содержащею 12 основных принципов правды, патриотизма и справедливости. Данные принципы будут заложены в будущую предвыборную программу объединенной партии, которая будет называться «Социалистическая партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», - рассказал лидер «СР» Сергей Миронов.

В качестве короткого названия партии будут использовать — «Справедливая Россия — За правду».

Как сообщал сайт Kp.ru, другие изменения предусматривают введение новых должностных лиц: двух сопредседателей и трех секретарей. В председатели на съезде был выдвинут Миронов, а Прилепин и Семигин — на должности сопредседателей. На региональном уровне вводится должность зампреда партии.