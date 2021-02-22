Reuters: ЕС введет санкции против глав силовых структур России. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министры иностранных дел ЕС согласовали введение новых санкций против некоторых глав силовых структур в связи с делом российского блогера Алексея Навального.

"Главы МИД договорились начать процедуру введения санкций в отношении российских граждан по делу Навального", - сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

По информации издания, в черный список предложено внести главу Следственного комитета России, главу Федеральной службы исполнения наказаний, генпрокурора и командующего Росгвардией. Всем российским силовикам хотят на год запретить въезд в страны ЕС, им также будет запрещено держать деньги в банках в ЕС.

Угрозы ЕС ввести новые санкции против РФ поступают уже давно. В ЕС заявили, что РФ нарушает права человека по делу Алексея Навального. Несмотря на то, что Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше", но при этом присудил компенсации за домашний арест, которые были выплачены властями РФ.

Напомним, Навальный попал в реанимацию, а затем несколько месяцев проходил лечение в Берлине. По возвращению в Россию блогер был арестован, а позднее осужден по делу об "ИвРоше". Оппозиционер без уважительной причины пропустил явку в УИН, за что условный срок был приведен в реальный. Блогер получил 3,5 года колонии общего режима. Судья учел год условного заключения и надлежащие исполнение приговора. Навальный пробудет в колонии 2 года и 8 месяцев.

20 февраля Мосгорсуд удовлетворил ходатайство гособвинителя, и срок оппозиционеру был сокращен на 50 дней.